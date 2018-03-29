Başkan Günaydın, belediye fabrikasının başarısını tez konusu olarak gösterdi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ISBAŞ Bimsblok Fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika Genel Müdürü Ömer Tahir Gürakan'dan bilgiler aldı. Fabrikadaki AR-GE ve üretim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, devlet ve özel sektörlere göre üretim ve kalite açısından zirveye çıktıklarını söyledi.



"BU NASIL BAŞARILDI DİYE SORULMASI LAZIM"

Ziya Günaydın, "Fabrikamızda ciddi çalışmalarımız var. ISBAŞ'ımızın sırrı ve başarısı kalite diyorduk. Bu kalitemizi bir kademe daha öteye taşıdık. Ebadıyla, boyutuyla sistem kalıbıyla, kalıp aşaması yapıyoruz. Kalite üzerinde hiçbir taviz vermiyoruz. Şu anda ISBAŞ'ta üretilen bimsler Türkiye'nin en kaliteli ve sağlam bimsleridir. Depreme dayanıklı 2-3 kata kadar yığma yapı yapabilecek kadar sağlam bir kalite mevcuttur. Bunu yapabilen Türkiye'de tek fabrika ISBAŞ'tır. Bu konuda hassasiyetimizi bilsinler. Kalitemizi bir çıta daha yükselttik. Üretimimiz hassasiyetle devam ediyor. Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun gerek üretim, gerek kalite bakımından tek fabrikası ISBAŞ'tır. Her gün 60-70 bin adet mal üretiyoruz. Çift vardiya çalışıyoruz. Zirveye gelmiş bir başarı elde ettik. Burası bir devlet sektörüdür. Özel ve devlet sektörlerine göre üretim ve kalite açısından zirveye çıktık. Devlet sektöründe nasıl zirveye çıkıldı, nasıl yapıldı. Bir ülkenin geleceği açısından bu fabrikamız ve üretimimiz inceleme tez konusudur. 'Bu nasıl başarıldı' diye sorulması lazım. Burada torpil, rüşvet, kayırma, siyaset yok."