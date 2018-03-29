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Belediyecilik başladı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Belediyecilik Fuarı başladı
Antalya City Expo- Şehircilik ve Teknolojileri , ANFAŞ Antalya Expo Center'da törenle açıldı. Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen fuarın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Fuar süresince belediyelerin ortaya koyduğu özel projeleri inceleme ve tetkik etme fırsatı yakalayacağız" dedi.

3 GÜN BOYUNCA AÇIK
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, "Günün teknolojilerinin kullanılması, şehirlerde yaşam kalitesinin artırılması insanlık için çok önemli. Sanayide kullandığımız Sanayi 4.0 benzeri çalışmaları City 4.0 olarak hayata geçirmeliyiz" dedi. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen fuar 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.
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Belediyecilik Fuarı başladı
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