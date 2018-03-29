Beyaz Kule Okulları öğrencileri huzurevini ziyaret etti

Öğrenciler, huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti. Huzurevindeki yaşlılara hayata dair sorular sorarak onların tecrübelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, verilen cevapları dikkatlice dinledi. Verimli geçen sohbetin ardından öğrenciler kendi yazdıkları şiirleri keman dinletisi eşliğinde huzurevi sakinlerine okuyarak büyük beğeni topladı.

Saygı ve sevginin önemine değinen Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, "Öğrencilerimize her şeyden önce saygılı ve sevgili birer birey olmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Huzurevi ziyaretimiz ile birçok öğrenci, yaşlı amca ve teyzelerinden hayat dersleri aldılar. Onlarla hoş vakit geçirerek empati duygusunu öğrendiler. Yaptığımız bu etkinliklerle öğrencilerimizde birçok duyguyu aktif hale getiriyoruz" dedi.