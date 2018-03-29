Çocuk Polisi Futbol Turnuvası Projesi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençlere spor yaptırmak, sporun bir dostluk, arkadaşlık ve eğlence aracı olduğunu göstermek, beraber güzel dakikalar paylaşarak polislik mesleğini tanımalarını sağlamak amacı ile Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk Polisi Futbol Turnuvası' projesinin SODES'e sunularak kabul edildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında Akdeniz ilçesinden 38, Toroslar'dan 32, Yenişehir'den 18 ve Mezitli'den 16 ortaokul olmak üzere 104 okuldan bin 40 öğrencinin turnuvaya katıldığı ve oynan eleme maçları sonucu 20 okulun liglere kaldığı açıklandı.

Lig maçlarının 16 Ocak 2018 tarihinde yapılan açılış organizasyonu ile başlandığı kaydedilen açıklamada, lige kalan 20 takımın öğrencileri için Tarsus, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde gezi programı düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 4 takımın oyuncuları, 24 Mart tarihinde Tarsus ilçesinde bulunan Taşkuyu Mağarası, Eshab-ı Kehf, Hayvanat Bahçesi, Şelale ve Nusrat Mayın gemisini ziyaret ettiler. Şelalede çocuklara yemek ikram edildi.