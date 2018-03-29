Eğirdir Yöresel ürünler satış merkezi açılıyor

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan yöresel ürünler, el sanatları teşhir ve satış merkezinin açılışı yarın Ata Yolu Liman önünde yapılacak. Açılışın ardından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislerin yarına kermes düzenlenecek.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, "Artık kurslarımızda yapılan ürünler, evimizdeki dolap veya sandıklarda saklanmak yerine bunları üreten kursiyerlerimize küçük de olsa bir katkı sağlayacak. Kaymakamımız Abdullah Akdaş'ın burada bize hem fikir hem de standın yapılması konusunda gayretlerini, çabasını biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.