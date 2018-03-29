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Eğitim için buluştular

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Eğitim için buluştular
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi üyeleri, 50'nci yıl konserinde kız öğrenciler yararına bağış toplamak için türkü söyledi. Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde konsere hazırlanan 50 TEV üyesi kadından oluşan koroya, sanatçı Sümer Ezgü şeflik yaptı. TEV Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal, kız öğrencilere aydınlık bir gelecek sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Kartal, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak kızlarımıza umut olacağız" diye konuştu. Sümer Ezgü de "Yolumuz kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in rotasıdır. Medeniyetler coğrafyası olan bu topraklarda değerlerine sahip, bir o kadar dünya insanı olma yolunda çocuklarımızı eğitmek istiyoruz" dedi. Gecede toplanan bağışlar, eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.
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Eğitim için buluştular
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