Eğitim için buluştular

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) Antalya
Şubesi üyeleri, 50'nci yıl konserinde kız öğrenciler yararına bağış toplamak için türkü söyledi. Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde konsere hazırlanan 50 TEV üyesi kadından oluşan koroya, sanatçı Sümer Ezgü şeflik yaptı. TEV Antalya Şubesi
Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal, kız öğrencilere aydınlık bir gelecek sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Kartal, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak kızlarımıza umut olacağız" diye konuştu. Sümer Ezgü de "Yolumuz kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in rotasıdır. Medeniyetler coğrafyası olan bu topraklarda değerlerine sahip, bir o kadar dünya insanı olma yolunda çocuklarımızı eğitmek istiyoruz" dedi. Gecede toplanan bağışlar, eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.