Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Fayans ustası roman yazdı

Fayans ustası roman yazdı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Fayans ustası roman yazdı
Antalya'NIN Finike ilçesinde fayans ustası Ferman Güler (47), 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı roman yazdı. 80'li yıllarda gündüzleri inşaata çalışıp geceleri hikayeler yazmaya başladığını anlatan Ferman Güler, "Bu kitap benim 7'nci hikayem aslında. Ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı üzerine basıldı bu kitap" dedi. İnşaat işçiliğinden film setlerinde figüranlığa kadar birçok iş yapan 8 çocuk babası Güler'in kitabı bin adet basıldı. Güler, en büyük arzusunun kitabını sinema filmine uyarlamak olduğunu aktardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fayans ustası roman yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN