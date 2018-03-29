Fayans ustası roman yazdı

Antalya
'NIN Finike ilçesinde fayans ustası Ferman Güler (47), 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı roman yazdı. 80'li yıllarda gündüzleri inşaata çalışıp geceleri hikayeler yazmaya başladığını anlatan Ferman Güler, "Bu kitap benim 7'nci hikayem aslında. Ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı üzerine basıldı bu kitap" dedi. İnşaat işçiliğinden film setlerinde figüranlığa kadar birçok iş yapan 8 çocuk babası Güler'in kitabı bin adet basıldı. Güler, en büyük arzusunun kitabını sinema filmine uyarlamak olduğunu aktardı.