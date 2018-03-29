FETÖ’ye geçit yok

Antalya
'da, FETÖ
'ye yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları öne sürülen toplam 21 kişi gözaltına alındı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan M.B, S.G, E.G, S.B, Ö.A.T. ve C.T. kent merkezindeki 'Gaybubet' evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada, V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve A.A. adına düzenlenmiş sahte kira sözleşmesi de ele geçirildi. ADLİYE ÇALIŞANLARI
FETÖ'ye yönelik Serik ilçesinde yapılan operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen Serik İlçe Adliyesi'nde görevli müdürler H.K. ve F.U, zabıt katipleri M.B. ve N.B. ile şoför M.O. gözaltına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise 'Bylock' kullandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Polis, şüpheliler B.N.Ö, A.Ü, F.K, Y.A, F.B, A.S, Ü.Ö, İ.E.Ö, M.K. ve Ö.K.'yi adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.