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Hamile ablasını jiletle gasp etti

’da, market işleten hamile ablası Yadigar D’yi jiletle yaralayıp gasp ettiği öne sürülen üvey kardeş gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Hamile ablasını jiletle gasp etti
Antalya'da, market işleten hamile ablası Yadigar D'yi jiletle yaralayıp gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Muratpaşa ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde, şüpheli Celal D. (25) üvey ablası Yadigar D'nin işlettiği markete gelerek kasadaki paraları istedi.

JİLETLE ELİNDEN YARALADI
Ablasının olumsuz cevap vermesi üzerine zanlı, hamile olduğu öğrenilen Yadigar D'yi jiletle yaralayıp kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Parmağından yaralanan Yadigar D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Hamile ablasını jiletle gasp etti
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