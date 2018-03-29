Hamile ablasını jiletle gasp etti

Antalya
'da, market
işleten
hamile
ablası
Yadigar
D'yi jiletle
yaralayıp
gasp
ettiği iddia
edilen şüpheli
yakalandı.
Muratpaşa ilçesi
Zeytinköy Mahallesi'nde, şüpheli
Celal D. (25) üvey ablası Yadigar
D'nin işlettiği markete gelerek kasadaki
paraları istedi. JİLETLE ELİNDEN YARALADI
Ablasının olumsuz cevap vermesi üzerine zanlı, hamile olduğu öğrenilen Yadigar D'yi jiletle yaralayıp kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Parmağından yaralanan Yadigar D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.