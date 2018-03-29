İşin sırrı takım olmak

Antalya
SPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde alt sıralarda yer alan kulüplerde yaşanan zorlukların takım, yönetim, teknik heyet ve taraftarla aşılacağına inandığını söyledi. FUTBOLCULARLA KENETLENDİK
Konyaaltı Sanayici İşadamları Derneği'nin (KONYSiAD) etkinliğine katılan Hamzaoğlu, göreve başladığında takımın kötü durumda olduğunu belirterek "Herkes kulüpten ayrılmaya, gitmeye çalışıyordu. Gitmesi gerekenler de vardı. Başarıya giderken bireysel olarak iyi futbolcular olması önemli ama takımda yıldızların önemi yoktur" diye konuştu. İlk başta takım olma gerektiğine inandıklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Kadromuzdaki arkadaşlarımızla kenetlendik. Arkadaşlarımıza değer verdiğimizi hissettirdik. Yola çıktık. Zor maçlarımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim için asıl olan kaybettiğimizde destek veren taraftarımızdı. Futbola sonuç olarak bakılan ortamda kaybettiğinizde dahi bize verilen destek inanılmaz güç veriyor. Öncelikli hedefimiz, ligde kalmaktır" dedi