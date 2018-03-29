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Kumluca’da Cankurtaran adaylarına eğitim

’nın Kumluca İlçesi’nde 6 can kurtaran adayına eğitim verildi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:52
Kumluca’da Cankurtaran adaylarına eğitim

Kumluca Belediyesi personeline, Türkiye Su Altı Sporları Can Kurtaran Eğitmeni Adnan Büyük tarafından can kurtaran eğitimi verildi. Pratik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı eğitimde kursiyerler yaza mevsimine hazırlandı. Kumluca Belediyesi Sahil Günay Tesislerinde verilen eğitimin uygulamalı bölümü deniz sahilinde verildi. Kursiyerler, havuz ve denizde can kurtaran eğitimi aldılar.

Türkiye Su Altı Sporları Can Kurtaran Eğitmeni Adnan Büyük, "Kursiyerlerimize pratik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada eğitim verdik. Eğitimlerimizde denizde ve havuzda boğulma tehlikesi geçiren şahısları su dışına çıkarama ve çıkardıktan sonra yapılabilecek ilk yardım konusunda eğitim verdik" dedi.

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Kumluca’da Cankurtaran adaylarına eğitim
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