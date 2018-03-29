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Liselilerden moral ziyareti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Liselilerden moral ziyareti
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere ve özel hareket görevlilerine boyunluk ve şiirli destekte bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu kez Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aksu'daki müdürlük binasında görevliler tarafından karşılanan öğrencilere polislerin kullandığı silah ve araçlar hakkında kısa bilgiler verildi.

GİDECEKLERE MORAL
Öğrenciler ise polis ağabeylerine, "Yanınızda olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bunun için buradayız" dedi. Bu anlamlı ziyaret karşısında duygusal anlar yaşayan özel harekat polisleri öğrencilere teşekkür etti.
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Liselilerden moral ziyareti
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