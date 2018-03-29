Minik hastalara müzikli moral ziyareti

Balcalı Hastanesi Başhekimliği, Çocuk Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç ile Sorumlu Hemşire Lütfiye Yener ve Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Onkoloji ve Hematoloji Hastası çocuklar için Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri müzik öğretmeni Volkan Uysal eşliğinde ritm ve müzik çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler müzik aletlerini tedavi gören miniklerle birlikte de çalınca ortaya güzel görüntüler çıktı.

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören minik yüreklerin sürekli olarak yanlarında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, büyük küçük demeden çocuklar için gerçekleştirilen etkinliklere daima katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Uysal, bundan sonraki etkinliklerinin artık geleneksel hale getirdikleri 23 Nisan Şenliği olacağını sözlerine ekledi.

Öğretmen Volkan Uysal ise şubat ayında onkoloji tedavisi görürken yitirdikleri öğrencileri Huriye Başeğmez'i gerçekleştirdikleri bu etkinlik ile andıklarını, onun anısına bugün çocuklarla birlikte olduklarını ifade etti.

Daha sonra tedavi gören miniklerle ritm ve müzik etkinliği yapıldı.