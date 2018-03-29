Öğrenmenin yaşı yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde renkli sınıflar oluştu. Antalya
'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'ne de aynı mahallede oturan 6 kadın, okuma yazma öğrenmek için başvurdu. FARKLI NEDENLERİ VAR
"Zambak gibi açıp okuyacağız" diyen kadınlar, her gün eğitim merkezinin yolunu aşındırıyor. 70 yaşındaki Melahat Kaya, kendisine 'Cahilsin' denmesinden duyduğu rahatsızlık sonrası okuma yazma öğrenmeye karar verdi. 58 yaşındaki Fatmana Simav ise "Küçükken babam beni dövdü. Ben de okula gitmedim. Bu kez okumadan bırakmayacağım" dedi. 70 yaşındaki Fatma Simav da "Dolmuş geldiğinde okuyamadığım için nereye gittiğini bilmiyorum. Artık gidebileceğim" diye konuştu. 64 yaşındaki Şerife Kaya en çok istediğinin gazete okumak olduğunu, 57 yaşındaki Gülten Sarı, cep telefonunda arayan kişinin kim olduğunu bilmeyi, 50 yaşındaki Zarife Güven ise dolandırılmaktan korktuğu için okumayı öğrenmek istiyor.