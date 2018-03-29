SDÜ rengarenk

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ
) eğitimlerine devam eden 91 ülkeden 2 bin 500 öğrenci, kendi kültürlerini anlattı. Azerbaycan, Afrika, Yemen, Afganistan, Orta Afrika
, Kazakistan, Endonezya, Türkmenistan, Malezya, Tacikistan, Kırgızistan, Bangladeş, Moğolistan ve Ukrayna'dan okumak için Isparta
'ya gelen öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenci Günü' kapsamında 19 Mayıs Öğrenci Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. HERKESE YER VAR
Kendi kültürlerine ait kıyafetleri giyerek etkinliğe katılan öğrenciler, ülkelerine özgü yemekleri, takıları, müzik aletleri ve giysileri stantlarda sergiledi, dans gösterisi sundu. SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur, "Yaptığımız bu etkinlik birlikte yaşama tecrübesi. Buna Avrupa değil sadece Türkiye sahip. Mevlana'nın söylediği gibi ''Gel. Ne olursan yine gel.' Dolayısıyla bizim kapımız her zaman herkese açık ve burada herkese yer var" diye konuştu. ULUSLARARASILAŞMA
SDÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ferdi Alakuş ise, konsey olarak yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtımına katkı bulunmak için etkinlik düzenlediklerini bildirdi. Etkinliği gelenekselleştirmek için çaba sarf edeceklerini anlatan Alakuş, "Bundan sonraki yıllarda katılımın daha da artmasını umut ediyorum. 'Uluslararasılaşma' Türkiye için de büyük bir atılım olur. Bu konuda inşallah güzel adımlar atılır" diye konuştu.