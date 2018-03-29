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Seyhan Belediyesi City Expo’nun ilgi odağı oldu

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen 8. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda Seyhan Belediyesi standı, fuarın ilgi odağı oldu.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:55
Seyhan Belediyesi City Expo’nun ilgi odağı oldu

Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) koordinatörlüğünde bu yıl 8'inci kez Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açan City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 45'i belediye 115 katılımcıyı buluşturdu. Seyhan Belediyesi'de 'nın çehresini değiştirecek, ilçeyi geleceğe taşıyacak projelerin görsellerin yer aldığı standı yoğun ilgi gördü.

Seyhan Belediyesi'nin standında Başkan Zeydan Karalar projeler ile ilgili bilgi verirken üretilen projelerin Adana'yı geleceğe taşıyacak vizyon projeler olduğunu söyledi. Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacak fuarlarda olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Karalar, stantlarda görücüye çıkan projelerin yabancı katılımcıların takdiri ile karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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Seyhan Belediyesi City Expo’nun ilgi odağı oldu
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