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Tur teknesi karaya oturdu

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Tur teknesi karaya oturdu
Antalya'DA 25 yolcu taşıyan tur teknesi, Kaleiçi Yat Limanı'na yanaşmak isterken kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İddiaya göre teknenin kaptanı, yat limanına geldiği sırada tekneyi manevrayla yanaştırmak isterken kontrolü kaybetti ve tekne kayalıklara çarptı. Olay sonrası tekne içerisindeki yolcular kısa süreli panik yaşarken, kayalıklara oturan tekneyi çevredeki vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait botlarla müdahale ederek kurtarmaya çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Tur teknesi karaya oturdu
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