Vurulma anı kamerada

Antalya
'DA Yavuz Tayfur'un kız yüzünden tartıştığı başpehlivan Hakkı Aygün
(23) ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı
'yı (21) tabanca ile yaralaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen olayın kamera görüntülerinde kavga sırasında geriye doğru düşen Yavuz Tayfur belindeki silahını çıkarıp, Aygün ve Avcı'ya defalarca ateş ediyor. BACAĞI KURTARILDI
Silahlı saldırıda vücuduna isabet eden mermilerden birinin atar damarını parçalaması nedeniyle bacağı kesilme ihtimali bulunan Hakkı Aygün'ün riskli olan bacağı kurtarıldı. Doktorlar her iki başpehlivanın hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan Yavuz Tayfur ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.