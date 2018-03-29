Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Vurulma anı kamerada

Vurulma anı kamerada

lı iki pehlivanın vurulma anı kameralara yansıdı. Kesilme ihtimali bulunan güreşçi ’ün bacağı ise kurtarıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Vurulma anı kamerada
Antalya'DA Yavuz Tayfur'un kız yüzünden tartıştığı başpehlivan (23) ile arkadaşı Mehmet 'yı (21) tabanca ile yaralaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen olayın kamera görüntülerinde kavga sırasında geriye doğru düşen Yavuz Tayfur belindeki silahını çıkarıp, Aygün ve Avcı'ya defalarca ateş ediyor.

BACAĞI KURTARILDI
Silahlı saldırıda vücuduna isabet eden mermilerden birinin atar damarını parçalaması nedeniyle bacağı kesilme ihtimali bulunan Hakkı Aygün'ün riskli olan bacağı kurtarıldı. Doktorlar her iki başpehlivanın hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan Yavuz Tayfur ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vurulma anı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN