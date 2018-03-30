7’den 70’e destek var

BATI Akdeniz bölgesinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve Mehmetçiğe olan destek çığ gibi büyüyor. Şehitleri dualarla anan vatandaşlar, Afrin kahramanlarına da moral verdi. ŞEHİT İÇİN ANI ORMANI Isparta
'nın Gelendost ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara anısına oluşturulan hatıra ormanına Vali Şehmus Günaydın
'ın da katıldığı törenle fidan dikildi. Törende Vali Şehmus Günaydın, şehidin babası Menderes Kara ve annesi Dilek Kara ile birlikte fidan dikti. Günaydın, "Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin ve ailelerimizin yaptıkları karşısında herhangi bir karşılığı olamaz" diye konuştu. EL EMEĞİ GÖZ NURU Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde ise Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğrencileri, Afrin'deki askerlere el emeği göz nuru mendiller ve el işleri yaparak, harçlıklarından biriktirdikleri parayı Mehmetçik Vakfı'na yatırıldı. Öğrenciler, hediyeleri ve parayı Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu'na teslim etti. TÜRK
BAYRAĞI YAPTILAR Muğla
'nın Fethiye ilçesinde, Üzümlü İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri şehitlerin anısına ve Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bedenleriyle Türk Bayrağı oluşturup "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdiler. HARÇLIKLARINI VERDİLER Antalya
'nın Serik ilçesinde düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece'yi makamında ziyaret etti. Belkıs İlkokulu öğrencileri düzenledikleri kermesten toplanan 850 lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.
Ferhat KAYA / ISPARTA, Adem DURMAZ / KORKUTELİ, Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE