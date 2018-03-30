Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Altınbeşik cennet gibi

Altınbeşik cennet gibi

Dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip olan Altınbeşik, lerin ilgi odağı oluyor

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Altınbeşik cennet gibi
Antalya'NIN İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı lerin ilgi odağı oluyor.

GÜNÜBİRLİK TURLAR
İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip. Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı'ya 13.5 kilometre, Ürünlü'ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 400 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, normal ekipmansız girilebiliyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi. Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Altınbeşik Mağarası'nın gerek yerli, gerekse yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, mağarayı her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Botlarla girilen mağaranın görsel bir şölen sunduğunu belirten Gök, ulaşımın da kolaylığı nedeniyle günübirlik turlarla bu doğa güzelliğini görmenin mümkün olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınbeşik cennet gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN