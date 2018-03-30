Bu ilk olsun

Aytemiz Alanyaspor
Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçında favorinin olmadığını söyledi. Son iki yılın şampiyonu olan ve Avrupa'da başarılar kazanan bir takıma rakip olacaklarının altını çizen Bakkal, "Biz de 3 hafta kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum. Tam kadro hazırlanıyoruz" dedi. BU MAÇLARIN FAVORİSİ OLMAZ
Takımının puana ihtiyacı olduğunu belirten Bakkal, "Bizim için her puana ihtiyacımız var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Favori Beşiktaş ama futbolda favori olmaz. Gerekeni sahada yaptığınızda neler olacağını göreceğiniz bir maç olacak. Camia ve takım olarak maça hazırız ve inşallah iyi bir maç oynarız, puanla döneriz" diye konuştu. Teknik Direktör Bakkal, Alanyaspor'un bu güne kadar 3 büyük olarak tabir edilen takımlara karşı kazanamamış olmasını da değerlendirerek, "Bunu takımıma yakıştıramadım. İnşallah bu ilk benimle olur" temennisinde bulundu.