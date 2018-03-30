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Dev adamlar kaldığı yerden

alt yapıya verdiği önemle bilinen Doğan Hakyemez ’da basketbolcu olmak isteyenler için yeniden okul açıyor

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Dev adamlar kaldığı yerden
TÜRK basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez, 'Antalya Basket Okulları'nı yeniden açıyor. Uzun yıllar basketbolun teknik ekip ve yönetiminde yer alan, birçok kulüpte alt yapıya verdiği önem ve basketbol okulları açmasıyla tanınan Hakyemez, 'da yeniden basketbolcu olmak isteyenler için okul açıyor.

ALT YAPIYA ÖNEM VERİLMELİ
Kulüplerin günlük başarılar peşinde olan yöneticilerinin alt yapıya hiç bir zaman önem vermediğini anlatan Hakyemez, "Yabancı oyuncuların cirit attığı bugünkü ortamda genç nesli kaybetmek üzereyiz. Onlara güven aşılayacağım" dedi. Hakyemez, Antalya Basket Okulları'na kayıt için 532 588 47 09 numaralı telefonla iletişime geçilebileceğini söyledi.
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