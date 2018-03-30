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Evine dönerken hayatını kaybetti

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Evine dönerken hayatını kaybetti
'NIN Fethiye ilçesinde motosikleti ile evine dönmekte olan minibüs şoförü trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye'nin Çatalarık Mahallesi'nde saat 02.00 sularında meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yapan 28 yaşındaki Mustafa Kolsuz, 48 JG 848 plakalı motosikleti ile evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptı. hastaneye yetiştirilemedi Motosikletten savrulan ve ağır yaralanan Mustafa Kolsuz için 112'den yardım istendi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kolsuz, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Kolsuz, Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta dualarla toprağa verildi.
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Evine dönerken hayatını kaybetti
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