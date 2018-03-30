Konyaaltı’nda ihale tamam

TASARRUFU Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/ Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesisler kiraya verilmek üzere kapalı teklif usulü ihale edildi. İhale komisyonuna Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş başkanlık yaptı. 8 MİLYON 500 BİN TL TEKLİF
İhaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm ile Senatalya Turizm iş ortaklığı katıldı. İlk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin lira olarak belirlenen ihale için 8 milyon 375 bin lira teklif sunan ortaklık, komisyonun ek artış istemesiyle ilk yıl için 8 milyon 500 bin TL artı KDV'ye yükseltti. Firma 8 yıllığına işletme hakkına sahip olacak.