Manavgat kent parkına kavuşuyor

Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE A.Ş tarafından 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Manavgat Türkbeleni Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Yaza kadar tamamlanması hedeflenen proje ile Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni, daha da yeşil bir hale geliyor. Tek bir ağacın kesilmediği ya da taşınmadığı projede, Türkbeleni'nin doğası aynen korunuyor. 2013'teki yangında zarar gören bölgeye ise 2 bin 500 ağaç daha dikiliyor. Çevreci projede, doğa ile sosyal hayatın iç içe olduğu bir yaşam alanları oluşturuluyor.



DOĞAL MALZEMELER KULLANILIYOR

Türkbeleni içindeki yapılarda, doğanın içinde kaybolacak şekilde ahşap ve traverten mermer malzemeler kullanılıyor. Alan ortasındaki vadide üzerinde ahşap köprüler olan bin 350 metrekarelik yapay gölet olacak. Ormanın içine gençler ve çocuklar için 2 bin metrekarelik alanda adrenalin ve macera parkı yapılıyor. Projede ayrıca çeşmeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş patikaları, koşu parkurları, doğal gezinti köprüleri, spor tesisleri, flora ve fauna tanıtım alanı ve otoparklar yer alıyor.



KÜLTÜR SANATIN DA MERKEZİ OLACAK

Proje kapsamında içinde konferans salonu, ASMEK merkezi, laboratuvarın yer alacağı bir de Gençlik Merkezi yer alacak. 2 bin kişilik amfi tiyatro birçok etkinliğin adresi olurken, alanı hareketlendirecek. Vatandaşlar seyir terası ile Manavgat'ın eşsiz manzarasını izleyebilecek. Burada Manavgat'a bir de açık sergi alanı kazandırılacak. Projede vatandaşların seyir terasına ve restoran meydanına rahat ulaşabilmesi için yatay asansörler de bulunuyor.



TÜRK BAYRAĞI MANAVGAT'I SELAMLAYACAK

Alanın en yüksek noktasında 60 metrelik bayrak direği yer alacak. Manavgat'ın her noktasından görülebilecek Türk Bayrağı ile Türkbeleni vatandaşları selamlayacak. Proje alanının tümünü engelli bireyler rahatlıkla kullanabilecek. Sosyal alanlarda ziyaretçiler bir tarafta deniz manzarası diğer tarafta Manavgat manzarası eşliğinde yemek yiyebilecek.



STK'LAR CANLILIK GETİRECEK

Manavgat'taki sivil toplum kuruluşları, Türkbeleni'nde toplanacak. Manavgat'taki sivil toplum kuruluşlarına mesire alanı ana girişindeki sosyal tesis binasında yer verilecek. STK'lar, alana canlılık getirecek.