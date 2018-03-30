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örnek oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Buluşma Merkezi, benzer merkezi kurmak isteyen belediyelere model oluyor

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Mavi Ev örnek oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki '', Alzheimer ve demans hastalarının umudu, Türkiye'ye model oldu. Birçok belediyeden gelen heyet tarafından ziyaret edilen merkezi son olarak Sakarya, Gaziantep ve Mersin'den gelen yetkililer inceledi.

AİLELER ARTIK HUZURLU
Büyükşehir Belediye Başkanı , "Antalya'da 24 bin Alzheimer hastası var ama bir bakım merkezimiz yoktu. Alzheimer ve parkinson hastası bir babanın evladı olarak bu konunun ne kadar zor olduğunu bizzat yaşamış birisiyim. Merkezimizde Alzheimer hastaları günlerini toprak ve el sanatlarıyla uğraşarak geçiriyor. Onlara bakmakla yükümlü olan aileleri de artık daha huzurlu" dedi.

DİĞER BELEDİYELERE MODEL OLDU
Sakarya, Gaziantep, Mersin belediyelerinin Mavi Ev'i incelemeye geldiğini ifade eden Başkan Türel, "Mavi Ev Türkiye çapında oldukça büyük ses getirdi. Biri Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden olmak üzere 3 ödül aldık. Artık evde bakımı zor olan, kimsesi olmayan, maddi imkanı olamayıp bir bakıcı ile hastasına bakamayan vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Emeklilerimiz için hobi bahçelerimizi yaptık, ikinci etabına başlıyoruz. Yaşlılarımız toprakla stres atıyor" diye konuştu.
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Mavi Ev örnek oldu
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