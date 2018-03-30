Zirvedeki ikili sahibini buldu

MALL of Antalya
ve Deepo Outlet Center'da düzenlenen 'Zirvedeki İkili Sizi Bekliyor' çekilişi sonucunda iki BMW marka otomobil sahiplerine kavuştu. Yoğun ilgiyle takip edilen kampanyaya toplamda 459 bin 111 kişi katılım göstermiş, çekiliş, 7 Mart Çarşamba günü yapılmıştı. Milli Piyango
ve noter huzurunda, izlemeye gelen ziyaretçiler ve çocuklar tarafından yapılan çekiliş sonunda iki BMW 3.18i araçtan biri Aydın Balkaya'nın olurken, diğeri Mustafa Sarıteke'yi sevindirdi. Araçlarına kavuşan Aydın Balkaya ve Mustafa Sarıteke Mall of Antalya
ve Deepo Outlet Center'a teşekkürlerini iletti. Talihlilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.