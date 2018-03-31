Burdur’a eğitim yatırımları

AK Parti Burdur
Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'da devam eden eğitim yatırımları ile ilgili açıklama yaptı. Eğitimde marka kent Burdur olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Özçelik "Burdur Merkez Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu bahçesine yapılan 512 kişilik Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu inşaatı tamamlandı. 4 derslikli Kozluca Köyü İlkokulu inşaatı tamamlanarak okul idaresine teslim edildi. Şirinevler Anaokulu yemekhane inşaatı da tamamlanmak üzere" dedi. İLÇELERDEKİ OKULLAR
İlçelerde de eğitim yatırımlarının hız kesmediğini kaydeden Özçelik, Bucak'ta 32 derslikli Emin Gülmez Ortaokulu inşaatı sürüyor. Çavdır'da 12 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ağlasun Mamak Köyü'nde 4 derslikli ilkokul inşaatı, 8 derslikli Düğer Ortaokulu inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime başladı" diye konuştu.