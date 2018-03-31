Kepez Kitap Fuarı açıldı

Antalya
Kepez Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği ve 100'den fazla yayınevi ile tanınmış pek çok yazarın katıldığı Kepez Kitap Fuarı, kapılarını açtı. Bu yıl teması 'Mimar Sinan
' olan Kepez Kitap Fuarı'nın açılışı töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 152 yayıncının katıldığı fuarda, 134 yazarın imza günü düzenleyeceğini belirterek "48 söyleşi, 8 atölye çalışması ile 10 gün sürecek bir fuarı açıyoruz. Kentin kültür ve sanat hayatına farklı anlam ve derinlik kazandıracağız" dedi. ÖRNEK OLUNMALI
Törene katılan Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de "Kitap fuarı meşalesini Konyaaltı Belediyesi ateşledi. Bu konuda siyasi parti ayrımı olamaz. Anne ve babalar olarak önce biz kitap okuyup, çocuklarımıza iyi bir rol model olmalıyız" diye konuştu. Vali Münir Karaloğlu ise sonbaharda Kepez Belediyesi, ilkbaharda ise Konyaaltı Belediyesi'nin kitap fuarı açtığını belirterek, belediye başkanlarına teşekkür etti. MİMAR SİNAN İLGİSİ
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, Mimar Sinan'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Abdullah Sürekli'ye büyük ilgi gösterdi. Açılışa, çok sayıda vatandaş da katıldı.