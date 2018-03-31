Lezzetin noktası

Fadile Akın ile eşi Selçuk Akın tarafından hayata geçirilen 'Çikolata Evim&Yogo Fit' Antalya
Konyaaltı'nda açıldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde hizmete giren Çikolata Evim&Yogo Fit'in açılış kokteyline, çok sayıda davetlinin yanı sıra Antalya
'nın iş ve siyaset alanında faaliyet gösteren isimleri katıldı. SAKSI VE GELİNCİK TATLILARI
Butik olarak Belçika çikolatası, Belçika waffle ve frozen yoğurt üretimi yapan Çikolata Evim&Yogo Fit, kafe konseptinde hizmet verecek. Ürünlerin hiçbir katkı maddesi ve kimyasal madde kullanılmadan üretildiğini belirten Fadile Akın, "Oluşturduğumuz çikolata odasında ziyaretçiler dilediği çikolata çeşitlerini seçerek alabilir, diledikleri zaman üretim bölümümüzü ziyaret edebilirler" dedi. 'Saksı' ve 'Gelincik' adı verilen tatlılar markanın özel lezzetleri arasında yer alıyor.