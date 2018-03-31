Love rakip oluyor

BEŞİKTAŞ
ile Aytemiz Alanyaspor
arasındaki karşılaşma, Vagner Love
için özel bir maç olacak. Avrupa'daki futbol kariyeri bitmek üzereyken Alanyaspor ile yeniden adından söz ettirmeyi başaran Brezilyalı futbolcu, bugün eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Alanyaspor formasıyla geçtiğimiz yıl gol kralı olan Vagner Love, bugün Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak. BEŞİKTAŞ'A SİFTAH YOK
ALANYASPOR ile Beşiktaş arasında bundan önce oynanan 3'ü resmi 4 karşılaşmayı de siyah beyazlı ekip kazandı. İki takım ilk kez 2012 yılında özel bir maçta karşılaşmıştı. Geçen sezon ve bu sezon ligde oynanan 3 maç da Beşiktaş galibiyeti ile noktalandı. Ligdeki maçlar, 4-1, 4-1 ve 2-1, özel karşılaşma ise 3-1 bitmişti.