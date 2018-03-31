Minik Ali Efe’nin cesedi bulundu

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde anneannesine giderken dereye düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Toslak Mahallesi Dutluk Sokak'taki derede meydana geldi. İddiaya göre anneannesine gitmek için evden ayrılan 6 yaşındaki Ali Efe Ulusoy'dan haber alınamaması üzerine, komşuları ve akrabalarıyla çevreyi aradı. ÖNCE AYAKKABISI BULUNDU
Kayıp ihbarının yapılması üzerine ekipler önce çocuğun ayakkabılarını buldu, su boyunda ilerleyince hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ulusoy'u ambulansla önce yakında bulunan sağlık ocağına ardından Alanya Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Ulusoy hayatını kaybetti. Ali Efe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.