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Üniversitelilerden anlamlı kampanya

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Üniversitelilerden anlamlı kampanya
SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, stajyer olarak çalıştıkları hastanede ihtiyaç duyulan için bir kampanya başlatarak, vatandaşları sağlık için bağış yapmaya davet etti. 'Tekerlekler Dönsün, Hastalar Gülsün' adı ile başlatılan kampanya için duyuru yapan öğrenciler, hastanede kullanılmak üzere 120 adet tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Duyarlı vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Destek için 0535 954 99 57 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz" dediler.
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Üniversitelilerden anlamlı kampanya
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