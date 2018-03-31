Yeniden doğanlar

Antalya
'da mide ameliyatı geçiren hastalar, ameliyat sonrası inanılmaz değişimleri ile görenleri hayrete düşürüyor. Mideleri küçülüp eski kilolarına kavuşanlar şimdi kiloları yüzünden kaybettikleri işlerine geri dönmek için çalışıyor. Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç ve ekibi tarafından ameliyat edilenler yaşadıklarını SABAH Akdeniz'e anlattı. DOĞUM GÜNÜ OPERASYON
Geçen yıl mide ameliyatı ile hayatı değişip eski günlerine dönen 27 yaşındaki tezgahtar Gizem Gedik, öyküsünü anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Ameliyat öncesi 116 kilo olan ve 5 yıl Türkiye genelinde mağazaları olan giyim firmasında çalıştığını vurgulayan Gedik, "Aşırı kilolarım nedeniyle ayaklarım şişiyor ve ayakta durmakta zorlanıyordum. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi. Gedik, "Bir kaç görüştüğüm arkadaşım vardı. Onun haricinde evden dışarı çıkmayı hiç canım istemiyordu. Kıyafet bulmakta güçlük çekiyordum. Annem ve yakınlarım, ölüm riski nedeniyle ameliyat olmamı istemediler. Ben kulağımı hepsine tıkadım. Doğum günümde ameliyat oldum ve 80 kiloya geldim. Şimdi sağlığıma kavuşup iş aramaya bile başladım. Yaz gelmeden işe başlamayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı. PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Midesi küçültülen 39 yaşındaki cilt bakım uzmanı Büke Ataman, hayatını ameliyat öncesi ve sonrası diye ikiye ayırdığını söyledi. Ameliyat öncesi 115 kilo olduğunu ve bir çok sağlık sorunu olduğunu belirten Ataman, "Mesleğim cilt bakım uzmanlığıydı. Ama obez olduğumdan dolayı iş bulamadım. Hep geri çevrildim, kime gittiysem kapılar yüzüme kapandı. Kilolarımdan dolayı psikolojik tedavi bile gördüm" dedi. KORKU FİLMİ GİBİYDİ
Kendisi için boyun fıtığının milat olduğunu anlatan Ataman, "Boyun fıtığım çok ilerlemişti. Doktora gittiğimde boyundaki kemiğin kireç kapladığını ve işlev görmediğini söyledi. Kalçadan kemik alarak boynumdaki kemiği değiştireceğini söyledi. Hayatımın miladı bu oldu. Çünkü korku filmi gibi geldi ve kabul etmedim. Doktora zayıflarsam bu problemimin geçip geçmeyeceğini sordum. Oda geçebileceğini söyledi ve mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim. Güzellik için değil sağlık için ameliyat oldum. Tahir Hoca için 1.5 yıl sıra bekledim. Şimdi 10 numara 5 yıldız bir hayatım var. Facebook hesabımda ismimin yanına 'Ve tanrı kadını yarattı' takma ismini koydum. Doktorumu ikinci annem olarak görüyorum. Çünkü beni yeniden hayata döndürdü. Şimdi 68 kiloya geldim" diye konuştu. HEPSİNİN HİKAYESİ FARKLI
2017 yılında mide ameliyatı geçiren Fatoş Kocaşaban 10 ayda 40 kilo düştüğünü ve yeni halinden çok mutlu olduğunu ifade etti. Kamyon şoförlüğü yapan İbrahim Kocabaş ise, kilolarından kurtulmadan önce mesleğini icra etmekte çok zorluk yaşadığını söyledi. Kocabaş "147 kilodan 75 kiloya düştüm. Hayatımdan mutluyum" dedi. Eski basketbolcu Ercan Gündoğdu da 137 kilodan 5 ayda 90 kiloya düştüğünü söyledi. Gündoğdu "Şimdiki halimden gayet memnunum, bazen kilo bile almak istiyorum" diye konuştu. Kilo veren bir diğer isim ise Makbule Elyaman. Turizmci Elyaman, mide küçültme operasyonunun ardından 112 kilodan 72 kiloya düştüğünü belirterek, "Sağlığıma kavuştum. Bu kararı vermekle hayatım kurtuldu. Kendimi dünyanın en şanslı insanı sayıyorum. Artık işimde de güven geldi" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Almanya'dan gelip ameliyat olan Handan Şahin de, 137 kilodan 65 kiloya düştüğünü ve doktor güveninin çok önemli olduğunu vurguladı. HERKES MUTLU
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, 2017'de 105 erkek 335 kadın olmak üzere toplam 440 morbid obezite (ölümcül obezite) hastasının mide küçültme ameliyatı olarak yeniden sağlığına kavuştuğunu söyledi. Hastaların yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu anlatan Oruç, "Evde oturan kadınların hareketsiz yaşamı aşırı kilo almalarına neden oluyor. Ameliyat ile sağlığına kavuşanlar şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan da kurtuluyor. Bu sayede ilaç kullanımı azalıyor devlet tasarruf etmiş oluyor. Sağlığı düzelen hastaların yüzü gülmeye başlıyor ve herkes mutlu oluyor" dedi. Hastalar ise doktorlar, asistanlar ve aynı problemi yaşayan arkadaşlarıyla gönül bağı kurarak, sık sık buluşmalar gerçekleştiriyor.