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Başkan Şahin projelerini anlattı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Başkan Şahin projelerini anlattı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimlerden önce saha çalışmalarına devam ediyor. Sabah namazı sonrası Alanya Toptancı Hali'nde, ardından Konaklı ve Payallar Hali'nde esnafı ziyaret eden Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri üyelerine anlattı.

ÇAVUŞOĞLU DESTEĞİ
Alanya ekonomisinin kalkınması için önemli projelere imza attıklarını söyleyen Şahin, en büyük desteği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldıklarını kaydetti. Gerek 'da hükümetle, gerekse Alanya ve Antalya'daki yerel idarelerle uyumlu çalıştıkları mesajı veren Şahin, "Alanya'mızın menfaatleri ne gerektirirse onu yapmaktan da çekinmiyoruz" dedi.

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Başkan Şahin projelerini anlattı
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