Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Dinar baleyle tanıştı

Dinar baleyle tanıştı

Antalya’da yaşayan Rus eğitmen, ’ın Dinar ilçesinde kurs açtı ve ilçeyi bale ile tanıştırdı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Dinar baleyle tanıştı

'ın Dinar ilçesinde açılan bale kursuna katılan 40 minik kız öğrenci, Rus eğitmen Nataliya Gorelova'dan eğitim alıyor. Dinar Beledi- yesi'nin desteğiyle açılan kursta 40 minik öğrenci, balerin olmak için aldıkları disiplin eğitimleriyle hem esnek bir vücuda sahip oluyorlar hem de katıldıkları gösterilerle sosyalleşiyor.

HERKES MEMNUN
Gorelova, Antalya Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak iki yıl klasik bale eğitimi verdiğini söyledi. Öğrencileriyle ve Dinar'da gösteriler gerçekleştirdiklerini aktaran Gorelova, "Öğrencilerimden çok . Kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da bale sanatının çok önemli bir disiplin eğitimini yansıttığını ifade ederek, "Birçok büyük şehirde yapılmayan bale, Dinar'da mükemmel şekilde tuttu" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dinar baleyle tanıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN