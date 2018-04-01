Dinar baleyle tanıştı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde açılan bale kursuna katılan 40 minik kız öğrenci, Rus eğitmen Nataliya Gorelova'dan eğitim alıyor. Dinar Beledi- yesi'nin desteğiyle açılan kursta 40 minik öğrenci, balerin olmak için aldıkları disiplin eğitimleriyle hem esnek bir vücuda sahip oluyorlar hem de katıldıkları gösterilerle sosyalleşiyor.

HERKES MEMNUN

Gorelova, Antalya Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak iki yıl klasik bale eğitimi verdiğini söyledi. Öğrencileriyle Isparta ve Dinar'da gösteriler gerçekleştirdiklerini aktaran Gorelova, "Öğrencilerimden çok memnunum. Kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da bale sanatının çok önemli bir disiplin eğitimini yansıttığını ifade ederek, "Birçok büyük şehirde yapılmayan bale, Dinar'da mükemmel şekilde tuttu" diye konuştu.