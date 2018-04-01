Hedefi Olimpiyatlar

Hayalindeki Antalya Spor Lisesi'ni kazanarak bir ilke imza atan 16 yaşındaki down sendromlu Tuna Altıner, azmi ve hırsı ile tüm engelleri aşıyor. Türkiye'de spor lisesine giren ve okçuluk turnuvasına katılan ilk down sendromlu sporcu da olan Altıner, yeni hedef olarak 2020 Olimpiyatı'nı gözüne kestirdi.

HOCALARI ÇOK MEMNUN

Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çal da Tuna'nın çalışkan ve azimli bir öğrenci olduğunu söyledi. Çal, "Her organizasyona katılmak istiyor. Sorumluluklarına çok düşkün. İmkan verildiği taktirde kendisini daha çok geliştirebilecek bir öğrenci. Bunun kanıtı ise Tuna'nın okulun erkek basketbol takımında forma giymesidir. Çünkü kendisi hiçbir engeli tanımıyor" dedi. Okçuluk antrenörü Engin Coşkunoğlu, Tuna Altıner'in en istikrarlı sporcusu olduğunu anlattı. Coşkunoğlu, "3 yılı yakın beraber çalışıyoruz ve antrenmanlarını hiç aksatmadı. Azmiyle örnek teşkil ediyor. Onunla daha güzel sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

OKULUNUN NEŞE KAYNAĞI

Antalya Spor Lisesi 10'uncu sınıfta okuyan Tuna Altıner, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilirken okulun neşe kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor. Kendisini arkadaşlarından ayırt etmediğini ve onların yaptığı çalışmaya katıldığını söyleyen Altıner, "Okçulukta hedeflerime adım adım ilerliyorum. Ülkeme altın madalya getirmek için hedefimi 2020 Olimpiyatı olarak seçtim" dedi. Altıner, sporun yanında eğitim hayatına üniversite de devam etmek istediğini de belirtiyor.

ANNESİ HEP YANINDA

Anne Dilek Altıner her gün oğlunu okula ve haftada 5 günde antrenmanlara götürüyor. Tuna'nın en büyük destekçisi olan anne Altıner, "Hayatıma anlam katıyor. Oğlum hedeflerini kendisi belirliyor. Ben de ona destek oluyorum. 4 yıldır okçuluk sporunu yapıyor çok kez şampiyonalara katıldı. Ama bunun yanında gitar çalmayı ve basketbol oynamayı da çok seviyor" dedi. Anne Altıner, down sendromlu çocuklardan ailelerin vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen belirterek, "Bu çocuklar eğitilerek başarılı olabiliyorlar. Tuna bunun en iyi örneği" diye konuştu.