Kepez’den örnek zabıta ekipleri

Antalya'NIN Kepez Belediyesi'nin zabıta teşkilatı büyük yeniliklere imza attı. Kepezli vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla 2017'de kurulan Turizm Zabıtası, Atlı Zabıta ve Motorize Zabıta ekipleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle ilçe sınırlarında bulunan mesire alanlarında ve kent ormanında rutin, arazi keşif ve kontrol görevlerini üstlenen Atlı Zabıta Ekipleri çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kente gelen turistlerin karşılaştıkları sorunlara anında çözüm üreten Turizm Zabıta Ekipleri, bir yandan da Kepez'in tanıtılması için rehberlik hizmeti verdi.

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