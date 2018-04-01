Öğrenciler robot yapmayı öğrendi

Antalya'nın Finike ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) okul sonrası saatlerde bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrenciler robot yapmayı öğreniyor. Her öğrenci kendi hayal gücüyle ürettiği robota, kodlama tekniğini kullanarak can veriyor. Hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak çalıştıran öğrenciler bu ay Bilim Sanat Merkezleri arasında yapılacak yarışmada derece almayı hedefliyor. Finike BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, "Şu anda 40 öğrencimiz var. Buraya gelen öğrencilerimiz destek 1 eğitiminden başlayarak projeyle eğitimlerini tamamlıyor" diye konuştu.

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