Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonrasında vücudunun arka kısmı ve 2 ayağı felç olan 1 yaşındaki sokak köpeği 'Minik' sevgiyle hayata tutundu. Veteriner Hekim Katırcı, Isparta'da yaklaşık 8 ay önce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne getirilerek bakım ve koruma altına alınan 'Minik' isimli köpekle yakından ilgilendi. Katırcı, 2 aylıkken kendilerine getirilen felçli köpeği tedavi ettikten sonra ona her gün bez bağlayarak, kendilerince bir tekerlekli yürüteç yaptıklarını anlattı.

ÇOCUĞU GİBİ BAKIYOR

Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde bulunan tek engelli hayvan olan ve özenle bakılan Minik ile ilgili bilgi veren Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hamdi Balcı, "Arka tarafta bir paraliz olduğu için idrar ve dışkısını tutamama gibi bir durum söz konusu. Böyle olduğundan dolayı bu sürekli etrafa bulaşıklık ve kendisine zarar vereceği için bez bağlanıyor. Hekim arkadaşımız Hale Hanım onu sahiplendi ve bakımını da üstlendi. Kendisi bakıyor" dedi.