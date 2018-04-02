Başkan Türel müjdeyi verdi

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Genel Kurulu'nda esnafa imar müjdesi verdi. Türel, "İmar sorunu konusunu çözüyoruz" dedi. 9 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin genel kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne yapılan yatırımları değerlendirdikten sonra sanayi esnafına imar müjdesi verdi. Türel, "Hakan başkanımla el ele verip imarla ilgili sorunlarınızı çözdük. İnşallah sizin imar sorunu ile ilgili konuyu da çözüyoruz. O konuda da komisyonumuz uygun kararını aldı. 9 Nisan pazartesi günü mecliste Allah'ın izni ile geçireceğiz. Şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.