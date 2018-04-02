Elmalı Yuva'ya sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce giriş yolunu asfaltladığı Yuva Mahallesi'nin bağlantı yollarını sıcak asfaltla kaplıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı altyapı ve sıcak asfalt ekipleri, grup yolunda çalışma yürütüyor. Altyapı ekipleri, belirlenen bölgelere yağmur suyu için büz koyma işlemi yapıyor, şarampolleri temizliyor. Yol, uzun ömürlü olması için dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor. Böylece yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Altyapısı biten kısımlar, ekipler tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, "Yuva'nın 2 kilometre uzunluğundaki giriş yolunu 2105 senesinde, Başkanımız Menderes Türel'in verdiği söz üzerine sıcak asfaltla kaplamıştık. 10 km uzunluğundaki bağlantı yolunu asfaltlıyoruz. Çalışmayı bitirdiğimizde vatandaşlarımızın daha rahat daha konforlu ulaşımını sağlamış olacağız" dedi.