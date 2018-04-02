Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Elmalı Yuva'ya sıcak asfalt

Elmalı Yuva'ya sıcak

?Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi'nde yolları sıcak la kaplıyor.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:30
Elmalı Yuva'ya sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce giriş yolunu ladığı Yuva Mahallesi'nin bağlantı yollarını la kaplıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı altyapı ve sıcak asfalt ekipleri, grup yolunda çalışma yürütüyor. Altyapı ekipleri, belirlenen bölgelere yağmur suyu için büz koyma işlemi yapıyor, şarampolleri temizliyor. Yol, uzun ömürlü olması için dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor. Böylece yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Altyapısı biten kısımlar, ekipler tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, "Yuva'nın 2 kilometre uzunluğundaki giriş yolunu 2105 senesinde, Başkanımız Menderes Türel'in verdiği söz üzerine sıcak asfaltla kaplamıştık. 10 km uzunluğundaki bağlantı yolunu asfaltlıyoruz. Çalışmayı bitirdiğimizde vatandaşlarımızın daha rahat daha konforlu ulaşımını sağlamış olacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elmalı Yuva'ya sıcak asfalt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN