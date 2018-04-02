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hırsızları jandarmaya takıldı

’de a ait ları keserek çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:40
Kablo hırsızları jandarmaya takıldı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi Çapar mevkiinde bazı şahısların a ait ları kestikleri bilgisi alındı. Bunun üzerine Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçerek, 3 kişiye Türk Telekoma ait telefon kablosunu araca yüklerken suçüstü yakaladı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama da bin 300 metre telefon kablosu, 2 adet tel kesme makası, Türk Telekom logolu fosforlu işçi yeleği ve 3 adet Türk Telekom daimi giriş kartı ele geçirildi.

3 kablo hırsızı gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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Kablo hırsızları jandarmaya takıldı
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