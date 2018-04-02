Kablo hırsızları jandarmaya takıldı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi Çapar mevkiinde bazı şahısların Türk Telekoma ait kabloları kestikleri bilgisi alındı. Bunun üzerine Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçerek, 3 kişiye Türk Telekoma ait telefon kablosunu araca yüklerken suçüstü yakaladı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama da bin 300 metre telefon kablosu, 2 adet tel kesme makası, Türk Telekom logolu fosforlu işçi yeleği ve 3 adet Türk Telekom daimi giriş kartı ele geçirildi.

3 kablo hırsızı gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.