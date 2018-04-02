Kaleiçi’nde ders zamanı

Antalya
'da üniversite sınavına hazırlanan gençler, dünyaca ünlü Kaleiçi
'nde açık havada ders çalışıyor. Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi'ni hedefleyen öğrenciler, yetenek sınavları için havaların güzel olmasını fırsat bilerek resim çalışmalarını Kaleiçi'nde gerçekleştirdi. MEKANI FIRSATA ÇEVİRDİLER Antalya
'da yazdan kalma günler yaşanırken, öğrenciler güzel havayı fırsata çeviriyor. Resim öğretmeni Deniz Yücel, yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Kaleiçi'nin doğru bir adres olduğunu söyledi. Öğrencilerle sık sık Kaleiçi'nin farklı yerlerine gidip ders çalıştıklarını söyleyen Yücel, çalışmaların ortalama 4 saat sürdüğünü söyledi. Açık havada ders çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, perspektif, imgesel ve karakter bakış açılarının gelişmesine katkı sağladığını söyledi.