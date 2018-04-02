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Ömür boyu cezaevinde

’nın Manavgat ilçesinde bebeğini duvara vurarak öldüren Ahmet Arslaner’e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Ömür boyu cezaevinde
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde, 5.5 aylık bebeği Hadi Arslaner'i duvara vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan baba Ahmet Arslaner, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Olay, ocak ayında, Manavgat'ta meydana gelmişti. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayan Ahmet Arslaner ile N.Ç, rahatsızlanan 5.5 aylık bebekleri Hadi Arslaner'i Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürmüş, kurtarılamayan Hadi bebekte darp izlerine rastlanması nedeniyle polis soruşturmayı genişletmişti.

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Anne N.Ç'nin evde olmadığı sırada ağlayan bebeği susturmak için sinirle duvara vurduğunu anlatıp suçunu itiraf eden Ahmet Arslaner ile ilgili Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Sanık Arslaner, ilk ifadesini reddederek suçu kabul etmedi. Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Arslaner'i oğlu Hadi Arslaner'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Kararın itiraz yolunun açık olduğunu belirten heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı.
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Ömür boyu cezaevinde
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