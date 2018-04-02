10 puan aranıyor

Aytemiz Alanyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 29'uncu dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 yenildi. Ligdeki 15'inci mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, 28 puanla 14'üncü sırada kaldı. 35-40 PUAN HEDEFİ
Teknik Direktör Mesut Bakkal "Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyun önümüzdeki haftalar için umut verdi" diye konuştu. Bakkal, "Oyuncu gurubum çok kaliteli. Bugüne kadar çalıştığım en iyi grup. Kapanan ve savunma yapmayı düşünen birisi değilim. Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35-40 arası puan, takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir takımım var. Alanyaspor'u herkesin takip etmesi gerekiyor. Kulüp yapısı ve düzgünlüğüyle inanılmaz bir yer. Umarım biz de başarılı oluruz ve ligde kalırız" diye konuştu. 1 PUAN HAKKIMIZDI
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu
da Beşiktaş karşısında en az 1 puanı hak ettiklerini söyledi. "Kaleci Haydar'a zorlayan bir top gelmedi" diyen Çavuşoğlu, "Bizim de pozisyonlarımız vardı ama başaramadık. Önümüzdeki maça bakacağız" dedi. Çavuşoğlu, hakemin bazı pozisyonlarda gördüğünü çalmaya çalıştığını ancak bazı pozisyonlarda ipin ucunun kaçtığını da aktardı.