Tütüncü, Gençlerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında Ayten Çağıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun fiziki, durumu ile ilgili olarak gelen talepler üzerine konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tüm imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'u işgal edenler için 'Geldikleri gibi giderler' sözünü hatırlattı. Kendisinin birçok fiziki ve manevi eksikliklere rağmen istediği üniversiteyi kazandığı örneğini veren Başkan Tütüncü, her öğrencinin derslerine çok çalışarak, istedikleri kariyere ulaşabileceğinin altını çizdi.



'BAHÇEYİ BİRLİKTE YAPALIM' ÖNERİSİ

Öğrencilerin bahçe kamelyası, çöp kutusu, bank, bilgisayar sınıfı ve spor faaliyetleri gibi taleplerini yerine getirme sözü veren Başkan Tütüncü, bir öğrencinin bahçe peyzajı talebini de şenlik havasında geçekleştirmeyi önerdi. Nisan ayında dikilecek fidanların ve sahne kurulumunu belediyesinin karşılayacağını belirten Tütüncü, fidanları öğrencilerle birlikte dikerek bir aidiyet duygusu oluşturma önerisi alkışlarla karşılık buldu. Toplantı sonunda okulu gezen Tütüncü, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını da düzenleme müjdesi verdi.



ÇANAKKALE GEZİSİ HEDİYESİ

Okulun fiziki yetersizlikleri üzerine yapılan talepleri yerine getireceği sözünü veren Başkan Tütüncü, okul yönetiminin belirleyeceği en başarılı 35 öğrenci ile 5 öğretmenin katılacağı bir Çanakkale gezisi de hediye etti. Okuldaki 665 öğrenciye bir arkadaşıyla birlikte gidebileceği Anadolu Oyuncak Müzesi bileti de hediye eden Başkan Tütüncü, herkesin bu müzeyi görmesini tavsiye etti.