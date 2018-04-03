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Araç sayısı katlanıyor

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Araç sayısı katlanıyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 27 bin 792 oldu. , araç sayısında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 270 bin 301 motosiklet sayısı ile 293 bin 63 olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.

ISPARTA VE BURDUR
'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 172 bin 780 adet taşıt tespit edildi. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısında Türkiye'de 29'uncu sırada yer aldı. Ülke genelinde 37'nci sırada yer alan 'da ise Şubat ayı sonundaki araç sayısı 133 bin 690 olarak belirlendi.
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