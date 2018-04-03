Başkan Öz’e silahlı saldırı

Antalya
Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz
(52), oda personeli Hayrettin Oğuz
'un (38) silahlı saldırısı sonucu sol baldırından yaralandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki oda binasında meydana geldi. Daha önce odanın müdürlüğünü yapan Oğuz, kendisine pazarda fiyat etiketlerini denetleme görevi verilmesi üzerine başkan Öz ile kavga etti. KENDİ ARABASI İLE GİTTİ
Kavganın büyümesi üzerine Hayrettin Oğuz, yanındaki ruhsatlı silahını çekerek Oda Başkanı İsmail Öz'ü makamında sol kalçasına 1 el ateş ederek vurdu. Oda Başkanı İsmail Öz, odadan çıkarak kendi aracı ile en yakındaki özel bir hastaneye gitti. Oda çalışanlarının olayı polise bildirmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hayrettin Oğuz'u suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Doktorlar İsmail Öz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığını, sol kalçasına saplanan kurşunun ameliyatla çıkarıldığını bildirdi.