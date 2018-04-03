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Duyarlı gençlerin ’e desteği

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Duyarlı gençlerin LÖSEV’e desteği
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Antalya İl Koordinatörü Tutku Canıdar'la Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salon'unda bir araya gelerek, kermesten elde ettikleri geliri LÖSEV'e bağışladı. Kermese katkılarından dolayı ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencilerine rektörlük tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri dağıtıldı. Etkinlik sonrasında öğrenciler LÖSEV tarafından açılan standı ziyaret ederek desteklerini sürdürdü.
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Duyarlı gençlerin LÖSEV’e desteği
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